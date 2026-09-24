उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक बदला मौसम: कहीं हुई साल की पहली बर्फबारी, तो कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट

पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पर मौसम की पहली बर्फबारी

पुंछ और राजौरी ज़िलों को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली एवं कश्मीर से जम्मू के बीच वैकल्पिक मार्ग ऐतिहासिक मुगल रोड पर वीरवार शाम को मौसम की पहली बर्फबारी हुई। जिससे जिले के उंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड बढ़ने के साथ सर्दी का आरंभ हो गया है। जानकारी के अनुसार, आज शाम को जिले में अचानक बिगड़े मौसम के मिजाज के बीच ऐतिहासिक मुगल रोड पर सबसे ऊंचे क्षेत्रों नीलीना टाप से पीर की गली तक मौसम की पहली बर्फबारी होने लगी। जिससे पीर गली के हरे भरे मैदान में बर्फ की सफेद चादर बिछने से बड़ा ही सुंदर नजारा बन गया है। जिससे मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों चेहरे खिल उठे और कई यात्री वाहनों से उतर कर बर्फबारी से बने सुंदर नजारों को मोबाइल में कैद करते रहे।