HP Big News: हिमाचल में बारिश के बाद बढ़ी ठंड, महिला की खाई में गिरने से मौत; लवी मेला 11 से 14 नवंबर तक

हिमाचल प्रदेश में मौसम, हादसों, राजनीति और प्रशासन से जुड़ी कई अहम खबरें सामने आई हैं। कुल्लू के नित्थर में घास काटते समय खाई में गिरने से एक महिला की मौत हो गई। राजस्थान में पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या की खबर ने भी हिमाचल का ध्यान खींचा। इसके अलावा सीएम सुक्खू दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुए और रामपुर में अंतरराष्ट्रीय लवी मेले की तैयारियां जारी हैं। जिला ऊना में सभी पात्र निजी कोचिंग सेंटरों को निर्धारित नियमों के तहत पंजीकरण करवाना होगा। नए पंजीकरण के लिए 50 हजार रुपये और नवीनीकरण के लिए 25 हजार रुपये शुल्क तय किया गया है। बीते 24 घंटों में अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान में 5 से 11 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 0.4 डिग्री रहा, जबकि मौसम विभाग ने 13 से 15 अक्तूबर तक कुछ स्थानों पर गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई है। आइए जानते हैं प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को विस्तार से।

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