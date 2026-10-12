HP Big News: हिमाचल में बारिश के बाद बढ़ी ठंड, महिला की खाई में गिरने से मौत; लवी मेला 11 से 14 नवंबर तक
हिमाचल की बड़ी खबरें: नित्थर में महिला की मौत, राजस्थान में पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या, दिल्ली में सीएम सुक्खू का प्रदर्शन और रामपुर लवी मेले की तैयारियां।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश में मौसम, हादसों, राजनीति और प्रशासन से जुड़ी कई अहम खबरें सामने आई हैं। कुल्लू के नित्थर में घास काटते समय खाई में गिरने से एक महिला की मौत हो गई। राजस्थान में पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या की खबर ने भी हिमाचल का ध्यान खींचा। इसके अलावा सीएम सुक्खू दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुए और रामपुर में अंतरराष्ट्रीय लवी मेले की तैयारियां जारी हैं। जिला ऊना में सभी पात्र निजी कोचिंग सेंटरों को निर्धारित नियमों के तहत पंजीकरण करवाना होगा। नए पंजीकरण के लिए 50 हजार रुपये और नवीनीकरण के लिए 25 हजार रुपये शुल्क तय किया गया है। बीते 24 घंटों में अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान में 5 से 11 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 0.4 डिग्री रहा, जबकि मौसम विभाग ने 13 से 15 अक्तूबर तक कुछ स्थानों पर गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई है। आइए जानते हैं प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को विस्तार से।
बारिश और बर्फबारी के बाद प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 13 से 15 अक्तूबर तक कुछ स्थानों पर गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
राजस्थान के भरतपुर में पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की क्रशर प्लांट विवाद के दौरान हुए हमले में मौत हो गई। वह लाहौल-स्पीति की उपायुक्त किरण भड़ाना के पिता थे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने घटना पर दुख जताया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुए। पार्टी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए तथा मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
निजी कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण के लिए 50,000 रुपये और नवीनीकरण के लिए 25,000 रुपये शुल्क निर्धारित किए जाने की खबर है। नियमों का उद्देश्य विद्यार्थियों की सुरक्षा, सुविधाओं और फीस व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
कुल्लू जिले की नित्थर पंचायत में घास काटते समय पैर फिसलने से 50 वर्षीय कमला देवी खाई में गिर गईं। करीब 100 मीटर नीचे गिरने से उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए निरमंड अस्पताल भेजा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर