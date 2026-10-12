हिमाचल में ठंड: कुकुमसेरी में माइनस 0.4 डिग्री, तीन दिन बिजली गिरने का अलर्ट; अगले सात दिन का पूर्वानुमान

हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। कई इलाकों में बारिश के बाद तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के शिमला केंद्र की 12 अक्तूबर की रिपोर्ट के अनुसार, बीते 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश मौसम केंद्रों पर अधिकतम तापमान 5 से 11 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5 से 11 डिग्री नीचे दर्ज किया गया।

हमीरपुर के नेरी में सबसे ज्यादा बारिश

मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, हमीरपुर जिले के नेरी में 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कांगड़ा जिले के घमरूर में 36.2 मिलीमीटर और कांगड़ा में 31.2 मिलीमीटर बारिश हुई। सोलन जिले के कसौली में 30 मिलीमीटर तथा बिलासपुर जिले के मलरांव में 27 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।



तीन दिन गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 13, 14 और 15 अक्तूबर को प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना है। 13 अक्तूबर को छिटपुट स्थानों पर आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी है। 14 और 15 अक्तूबर को भी कुछ स्थानों पर ऐसी गतिविधियां होने की आशंका जताई गई है। 16 और 17 अक्तूबर को मौसम में ऐसी गतिविधियों की चेतावनी नहीं है, जबकि 18 अक्तूबर को मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है।



लोगों को सतर्क रहने की सलाह

आंधी और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए। गरज-चमक के समय खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें। पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोग मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान पर नजर रखें।