Shimla News: होटलों में 20 फीसदी तक रही आक्यूपेंसी
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजधानी में वीकेंड पर पर्यटन कारोबार में तेजी नहीं आ पाई। ऑफ सीजन के चलते शहर के होटल कारोबारियों से लेकर पर्यटन से जुड़े अन्य व्यवसायियों के चेहरे शनिवार को मायूस रहे। शहर में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के राज्यों से पर्यटक घूमने आए। इस वजह से मालरोड, रिज मैदान और कुफरी में जैसे पर्यटन स्थलों पर थोड़ी भीड़ देखने को मिली। शाम तक होटलों में करीब 20 फीसदी ऑक्यूपेंसी रही। होटलियर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रिंस कुकरेजा ने कहा कि मौजूदा समय में शिमला में पर्यटन का ऑफ सीजन चल रहा है। वीकेंड पर होटलों में 20 फीसदी ही ऑक्यूपेंसी रही है। संवाद
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