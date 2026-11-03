हिमाचल में गवाहों को मिलेगी सुरक्षा: घरों के पास लगेंगे CCTV कैमरे; गंभीर मामलों की सुनवाई होगी बंद कमरे में

इन व्यवस्थाओं पर होने वाले खर्च के लिए राज्य स्तर पर साक्षी संरक्षण कोष बनाया जाएगा। योजना का दुरुपयोग करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। झूठी शिकायत देकर सुरक्षा का लाभ लेने वालों से खर्च की वसूली भू-राजस्व के बकाया की तरह की जाएगी। प्रदेश में आपराधिक मामलों की निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने और गवाहों को निर्भय होकर बयान देने का माहौल उपलब्ध कराने के लिए गृह विभाग ने साक्षी संरक्षण योजना अधिसूचित की है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 398 के तहत लागू इस योजना को प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसका उद्देश्य गवाहों को अपराधियों की धमकियों, दबाव और किसी भी तरह के नुकसान से बचाना है। खासकर गंभीर आपराधिक मामलों में गवाही देने वाले लोगों को इस योजना के तहत सुरक्षा प्रदान की जाएगी।