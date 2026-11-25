मौसम विभाग की ओर से 25 नवंबर को जारी बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहा। बिलासपुर में घना कोहरा दर्ज किया गया, जहां दृश्यता करीब 100 मीटर रही। वहीं, मंडी में मध्यम कोहरा छाया रहा और दृश्यता लगभग 400 मीटर रिकॉर्ड की गई।विभाग के अनुसार 25 से 29 नवंबर तक अलग-अलग स्थानों पर देर रात और सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना है। 30 नवंबर और एक दिसंबर को कोहरे को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज फिलहाल शुष्क बना रहेगा, लेकिन मैदानी और निचले क्षेत्रों में सुबह-शाम कोहरे की परेशानी बढ़ सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 25 से 29 नवंबर तक प्रदेश के कुछ स्थानों पर घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार एक दिसंबर तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

ताबो सबसे ठंडा, ऊना सबसे गर्म

प्रदेश में न्यूनतम तापमान के मामले में ताबो सबसे ठंडा रहा। यहां पारा माइनस 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, अधिकतम तापमान के मामले में ऊना सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अन्य प्रमुख स्थानों की बात करें तो शिमला में न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री, मनाली में 4.6 डिग्री, सोलन में 3.8 डिग्री, सुंदरनगर में 3.7 डिग्री, भुंतर में 2.2 डिग्री और केलांग में माइनस 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।



कई स्थानों पर सामान्य से अधिक रहा अधिकतम तापमान

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के अधिकांश केंद्रों पर अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। हालांकि, कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 12 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कहीं भी बारिश या बर्फबारी रिकॉर्ड नहीं की गई। मौसम विभाग ने वाहन चालकों को कोहरे के दौरान सावधानी बरतने और कम दृश्यता वाले क्षेत्रों में धीमी गति से वाहन चलाने की सलाह दी है।