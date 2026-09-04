24 घंटे से बंद जालंधर-मंडी-अटारी वाया धर्मपुर हाईवे खुला

कांगड़ा जिले में शुक्रवार सुबह मैदानी इलाकों में मौसम अपेक्षाकृत साफ रहा। दोपहर बाद धर्मशाला समेत कई क्षेत्रों में बारिश हुई। मंडी जिला के धर्मपुर उपमंडल के पाड़च्छू ढांक में पहाड़ से गिरी चट्टानों और भारी मलबे के कारण करीब 24 घंटे से बंद जालंधर-मंडी-अटारी वाया धर्मपुर एनएच-003 को भी शुक्रवार शाम यातायात के लिए खोल दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ी चट्टानों और मलबे को हटाने के बाद शाम करीब पांच बजे वाहनों की आवाजाही दोबारा शुरू हो सकी। हमीरपुर, ऊना जिले के कुछ क्षेत्रों में सुबह हल्की बारिश हुई। शिमला, सोलन, कुल्लू जिले में शुक्रवार को दिनभर बादल छाए रहे। परवाणू में बीती रात एक निजी होटल में बारिश का पानी घुस गया। माैसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य के कुछ भागों में 10 सितंबर तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है। हालांकि, 7 सितंबर से बारिश में कमी आने की संभावना है।