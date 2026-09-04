शिक्षा संवाद अभियान: हिमाचल के स्कूलों में अब सिर्फ पढ़ाई नहीं, हर मुद्दे पर होगी खुली चर्चा
सरकारी स्कूलों में अब शिक्षा व्यवस्था को लेकर फैसले सिर्फ दफ्तरों में नहीं, बल्कि स्कूल परिसर में अभिभावकों, शिक्षकों और समुदाय की मौजूदगी में होंगे। राज्य के सभी स्कूलों में पांच सितंबर को मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस से शिक्षा संवाद की शुरुआत की जा रही है।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षा व्यवस्था को लेकर फैसले सिर्फ दफ्तरों में नहीं, बल्कि स्कूल परिसर में अभिभावकों, शिक्षकों और समुदाय की मौजूदगी में होंगे। राज्य के सभी स्कूलों में पांच सितंबर को मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस से शिक्षा संवाद की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत स्कूल प्रबंधन समितियां, अभिभावक, पंचायत प्रतिनिधि और शिक्षक एक मंच पर बैठकर छात्रों की पढ़ाई, सुविधाओं और भविष्य से जुड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा करेंगे।
समग्र शिक्षा अभियान के तहत शुरू की जा रही इस पहल का उद्देश्य स्कूलों और समुदाय के बीच संवाद बढ़ाना तथा शिक्षा व्यवस्था में लोगों की भागीदारी को मजबूत बनाना है। राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा ने सभी जिलों को निर्देश जारी करते हुए 5 सितंबर के अलावा 31 दिसंबर 2026 और 28 फरवरी 2027 को भी शिक्षा संवाद आयोजित करने को कहा है।
प्रत्येक कार्यक्रम के तीन दिन के भीतर जिलावार कार्रवाई रिपोर्ट भी भेजनी होगी। यह पहल केंद्र सरकार की नई एसएमसी गाइडलाइंस-2026 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप लागू की जा रही है, जिसके तहत स्कूलों को समुदाय से जोड़ने और निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
स्कूलों ने आज सीसीटीवी का ब्योरा न भेजा तो होगी कार्रवाई
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं को नकलमुक्त, निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी आधारित लाइव मॉनिटरिंग व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। बोर्ड ने प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों को अंतिम रिमाइंडर जारी करते हुए 5 सितंबर तक सीसीटीवी कैमरों एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का पूरा ब्योरा ऑनलाइन गूगल फॉर्म के माध्यम से उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी परीक्षा केंद्र निर्धारित समय-सीमा की अनदेखी न करे। प्रत्येक केंद्र को सीसीटीवी कैमरों की संख्या, स्थिति एवं एंगल, परीक्षा कक्ष की कवरेज तथा बैठक व्यवस्था सहित मांगी गई जानकारी निर्धारित गूगल फॉर्म में उपलब्ध करवानी होगी।