{"_id":"6abb83af5dace0f87601d25d","slug":"himachal-weather-forecast-september-30-to-october-5-2026-09-29","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल का मौसम: बारिश के बाद अब प्रदेश में खुलेगा आसमान, 30 सितंबर से पांच अक्तूबर तक मौसम का बड़ा अपडेट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल में मौसम अब एक नया मोड़ लेने वाला है। पिछले दिनों बारिश और पहाड़ों पर ठंड का एहसास कराने के बाद अब मौसम विभाग ने अगले कई दिनों के लिए राहत भरा पूर्वानुमान जारी किया है। अगर आप 30 सितंबर के बाद हिमाचल घूमने, सफर करने या पहाड़ी इलाकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो मौसम का यह अपडेट आपके लिए काफी काम का है। विज्ञापन

मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के मुताबिक 30 सितंबर से 5 अक्तूबर तक प्रदेश में मुख्य रूप से मौसम शुष्क रहेगा। सात दिन के चेतावनी चार्ट में किसी भी दिन कोई चेतावनी नहीं है।

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30 सितंबर के बाद बारिश से राहत

29 सितंबर को मध्य और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश तथा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना थी। लेकिन इसके बाद मौसम तेजी से शांत होने का अनुमान है। विभाग ने 30 सितंबर, 1, 2, 3, 4 और 5 अक्तूबर के लिए प्रदेश के मैदानी, निचले, मध्य और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में शुष्क मौसम का पूर्वानुमान दिया है। यानी पहाड़ों पर बारिश का इंतजार कर रहे बादलों को अब कुछ दिन आराम मिलने वाला है।

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शिमला से मनाली तक कैसा रहेगा मौसम?

जिला-वार पूर्वानुमान को देखें तो 30 सितंबर से आगे शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, किन्नौर और लाहौल-स्पीति समेत प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। 29 सितंबर के बाद जिला-वार तालिका में इन जिलों के लिए भी लगातार शुष्क मौसम दर्ज किया गया है। इसका मतलब है कि शिमला घूमने वालों को बारिश से राहत, मनाली जाने वालों को सफर के लिए बेहतर मौसम और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में जाने वालों को अपेक्षाकृत साफ आसमान देखने को मिल सकता है।

तापमान में भी आएगा बदलाव

मौसम पूरी तरह साफ होने के साथ तापमान का पारा भी धीरे-धीरे ऊपर चढ़ सकता है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना जताई है। इसके बाद अगले 2-3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने का अनुमान है।

अधिकतम तापमान की बात करें तो अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में इसमें 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद अगले 3-4 दिनों तक इसमें खास बदलाव की संभावना नहीं है।

किस जिले में चेतावनी? जवाब है कहीं नहीं

इस पूरे पूर्वानुमान की सबसे बड़ी बात यही है कि 30 सितंबर से 5 अक्तूबर तक किसी भी जिले के लिए कोई मौसम चेतावनी नहीं दी गई है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल-स्पीति—सभी जिलों के सामने अगले पांच दिनों के लिए 'कोई चेतावनी नहीं' दर्ज है।

यात्रियों के लिए राहत की खबर

मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान से हिमाचल में घूमने आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को राहत मिल सकती है। लगातार बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में सफर प्रभावित होने की आशंका रहती है, लेकिन अगले कई दिनों के लिए किसी बड़े मौसम अलर्ट का न होना निश्चित तौर पर राहत भरा संकेत है। हालांकि पहाड़ों में मौसम अचानक बदल सकता है, इसलिए ऊंचाई वाले इलाकों में जाने वाले यात्रियों को स्थानीय मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेकर ही सफर करना बेहतर रहेगा।

सितंबर की विदाई, अक्तूबर की शुरुआत साफ मौसम के साथ

कुल मिलाकर मौसम की कहानी अब बदल रही है। 29 सितंबर की बारिश और पहाड़ों पर संभावित बर्फबारी के बाद 30 सितंबर से हिमाचल में मौसम का 'ड्राई स्पेल' शुरू होने वाला है।