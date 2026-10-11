{"_id":"6acb1213eacb3975a40b81aa","slug":"himachal-weather-alert-rohtang-snowfall-and-october-13-14-windstorm-warning-2026-10-11","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल प्रदेश में मौसम का यू-टर्न: ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, निचार में ओले; 13-14 अक्तूबर को अंधड़ का अलर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के बीच प्रदेश में ठंड बढ़ने लगी है। रोहतांग दर्रे सहित कुंजम, बारालाचा और शिंकुला दर्रे की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। वहीं, किन्नौर जिले के निचार क्षेत्र के काचरंग में ओलावृष्टि दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के पूर्वानुमान के अनुसार, 13 और 14 अक्तूबर को कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विज्ञापन



#WATCH | Kangra, Himachal Pradesh: Heavy rainfall brings a change in weather, accompanied by a drop in temperatures. https://t.co/Qr5IYFsvzm — ANI (@ANI) October 11, 2026 विज्ञापन

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रोहतांग समेत ऊंची चोटियों पर बर्फबारी

मनाली सहित ऊझी घाटी में शनिवार दोपहर बाद बारिश हुई। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम का असर बर्फबारी के रूप में देखने को मिला। रोहतांग, कुंजम दर्रा, बारालाचा और शिंकुला दर्रे सहित ऊंची चोटियों पर बर्फ के फाहे गिरे। इन क्षेत्रों में शुक्रवार रात को भी बर्फबारी हुई थी। शनिवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई हिस्सों में हल्के बादल छाए रहे और बीच-बीच में धूप खिली। हालांकि, जनजातीय और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रातें ठंडी होने लगी हैं।

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13 और 14 अक्तूबर को अंधड़ का येलो अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, प्रदेश में 16 अक्तूबर तक मौसम खराब रहने की संभावना है। इस दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, जबकि मैदानी और मध्य पर्वतीय इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 13 और 14 अक्तूबर को कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इन तारीखों में कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की भी संभावना है। सप्ताह के शेष दिनों में भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम खराब रह सकता है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बारिश और बर्फबारी के बीच अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है।

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कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री

प्रदेश के जनजातीय और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रात के तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ने लगी है। कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान गिरकर 1.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहीं, केलांग में न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

अन्य प्रमुख स्थानों पर न्यूनतम तापमान इस प्रकार रहा:



कल्पा: 6.8 डिग्री सेल्सियस

कुफरी: 7.8 डिग्री सेल्सियस

मनाली: 9.4 डिग्री सेल्सियस

शिमला: 12.5 डिग्री सेल्सियस