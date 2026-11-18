नियम-67 के तहत भ्रष्टाचार पर काम रोको प्रस्ताव की चर्चा के दौरान धारा-118 में कथित धांधली और अधिकारियों की भूमिका को लेकर सदन में खूब हंगामा हुआ। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने स्पष्ट किया कि धारा-118 के तहत किसी भी तरह की धांधली सामने आई तो संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी कि वह उल्लंघन का एक ठोस मामला सामने लाए। यदि किसी अधिकारी की संलिप्तता पाई गई तो उसे भी नहीं बख्शा जाएगा। वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के मुद्दे उठने के बाद सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। इस दौरान सदन में जयराम ठाकुर और जगत सिंह नेगी में तीखी नोकझोंक भी हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक कई बार आमने-सामने हुए।

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