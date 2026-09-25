फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Himachal: Son kills father by attacking him with a sharp-edged weapon; accused arrested.

हिमाचल: बेटे ने तेजधार हथियार से वार कर पिता को माैत के घाट उतारा, आरोपी गिरफ्तार

Fri, 25 Sep 2026 06:06 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी।
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी। Published by: Krishan Singh Updated Fri, 25 Sep 2026 06:06 PM IST
सार

बेटे की ओर से अपने पिता की बेरहमी से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्याकांड उपमंडल पधर की ग्राम पंचायत चेली में हुआ है। 

विज्ञापन
Himachal: Son kills father by attacking him with a sharp-edged weapon; accused arrested.
एसपी मंडी विनोद कुमार, डीएसपी लोकेंद्र नेगी और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर जुटाए साक्ष्य। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बेटे की ओर से अपने पिता की बेरहमी से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्याकांड उपमंडल पधर की ग्राम पंचायत चेली में हुआ है।  जानकारी के अनुसार गुरुवार रात करीब 11:30 बजे चेली गांव निवासी मस्त राम अपने घर के बरामदे में सो रहे थे। तभी उनके बड़े बेटे दीपक ने अचानक उनके सिर पर बैलू बसोला(तेजधार हथियार) से जोरदार वार कर दिया और वारदात के बाद खुद कमरे में जाकर सो गया। इसके बाद गंभीर रूप से घायल मस्त राम को परिजनों और आरोपी ने तुरंत 108 एंबुलेंस से पधर अस्पताल पहुंचाया।

विज्ञापन


प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए उसे मंडी रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अस्पताल की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शुक्रवार दोपहर एसपी मंडी विनोद कुमार, डीएसपी लोकेंद्र नेगी और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना कर अहम साक्ष्य जुटाए। छोटे बेटे के बयान के आधार पर पधर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी दीपक को हिरासत में ले लिया है। मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed