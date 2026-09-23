हिमाचल: समान ग्रेड में वरिष्ठ अधिकारी का वेतन जूनियर से कम नहीं हो सकता, हाईकोर्ट ने किया स्पष्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एक ही ग्रेड में समान कार्य कर रहे किसी वरिष्ठ अधिकारी का वेतन उसके कनिष्ठ से कम नहीं हो सकता। भले ही उस कनिष्ठ कर्मचारी को सांविधानिक आरक्षण नियमों के तहत समय से पहले पदोन्नति क्यों न मिल गई हो। कोर्ट ने कहा कि जब दो अधिकारी एक ही ग्रेड में हैं और समान कार्य कर रहे हैं, तो वरिष्ठ को कनिष्ठ से कम वेतन देना पूरी तरह से अवैध, मनमाना और भेदभावपूर्ण है। वित्त विभाग की यह दलील मान्य नहीं है कि आरक्षण रोस्टर के कारण वेतन संरक्षण नहीं दिया जा सकता। न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए प्रदेश सरकार को वरिष्ठता सूची को दोबारा तैयार करने और वेतन को कनिष्ठ कर्मचारियों के बराबर करने का आदेश दिया है ।

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