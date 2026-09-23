नई व्यवस्था: एक क्लिक पर बिजली बिल भर सकेंगे उपभोक्ता, सभी भुगतान विकल्प एक मंच पर लाएगा बोर्ड

तीन महीने में 30 लाख से ज्यादा डिजिटल भुगतान

हिमाचल में बिजली बिलों के डिजिटल भुगतान का दायरा लगातार बढ़ रहा है। मई से जुलाई 2026 के बीच बोर्ड को विभिन्न डिजिटल माध्यमों से 30 लाख से अधिक भुगतान प्राप्त हुए। इन लेनदेन के जरिये करीब 2027 करोड़ रुपये की राशि बोर्ड के खाते में जमा हुई। सबसे अधिक उपयोग भारत बिल पेमेंट सिस्टम का हुआ। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तीन माह में करीब 24.96 लाख लेनदेन हुए और 298.34 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। बीबीपीएस पर पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, भीम यूपीआई और विभिन्न बैंकिंग एप्लिकेशन के जरिये भुगतान किया जा रहा है। इसी अवधि में पेमेंट गेटवे के माध्यम से 4.28 लाख से अधिक लेनदेन हुए, जिनसे 724.11 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। वहीं बड़े उपभोक्ताओं और संस्थानों ने आरटीजीएस/एनईएफटी का व्यापक उपयोग किया। इस माध्यम से केवल 46,950 लेनदेन हुए, लेकिन भुगतान राशि 1004.41 करोड़ रुपये से अधिक रही।