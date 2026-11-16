धर्मशाला: ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगा तपोवन का शीतकालीन सत्र, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

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तपोवन में शुरू हो रहे हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा परिसर की निगरानी ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से होगी, जबकि वाहनों और आगंतुकों के प्रवेश के लिए अलग-अलग गेट निर्धारित किए गए हैं।

तपोवन में सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रहेगी। परिसर की निगरानी सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन से की जाएगी। इसके लिए विस अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। रविवार को सुरक्षा प्रबंधों और सत्र की तैयारियों को लेकर बैठक की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि सत्र में भाग लेने वाले सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के साथ उनके स्टाफ और पीएसओ के ठहरने की व्यवस्था जिला प्रशासन करेगा। विधानसभा सचिवालय के 70 अधिकारी और कर्मचारी भी सत्र के दौरान तैनात रहेंगे। विज्ञापन

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परिसर में केवल मंत्रियों, मुख्य संसदीय सचिवों, विधायकों, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और प्रशासनिक सचिवों के वाहनों को पार्किंग स्टीकर जारी किए जाएंगे। विभागाध्यक्षों और विभागीय वाहनों को ड्रॉपिंग पास मिलेगा। गेट नंबर एक से विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रियों, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य संसदीय सचिवों, विधायकों, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के वाहनों को प्रवेश मिलेगा। अन्य वाहनों को गेट नंबर दो से पास के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। पठानिया के अनुसार विधानसभा के समीप एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। इसके लिए सात हेक्टेयर जमीन चिह्नित की गई है। यहां अन्य सुविधाओं के साथ एक बड़ा होटल भी प्रस्तावित है।

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आगंतुकों और मीडिया के लिए अलग प्रवेश द्वार

सदन की कार्यवाही देखने आने वाले लोगों को दर्शक दीर्घा में उपलब्ध स्थान के अनुसार पास जारी होंगे। उनका प्रवेश गेट नंबर सात से होगा। मीडिया कर्मियों को गेट नंबर एक और पांच से प्रवेश मिलेगा। मुख्यमंत्री से मिलने आने वाले आगंतुकों और प्रतिनिधिमंडलों को एसओपी के तहत छोटे समूहों में आगंतुक कक्ष में मिलवाया जाएगा।

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पहले दिन सदन में उठाएंगे 33 सवाल

धर्मशाला। सोमवार से शुरू हो रहे 14वीं विधानसभा के 13वें शीतकालीन सत्र में शुरुआती तीन दिन में विधायकों ने कुल 118 सवाल लगाए हैं। इनमें सड़क परियोजनाओं, परिवहन निगम के भुगतान, वन विभाग की गतिविधियों और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे। सोमवार को प्रश्नकाल में 33, मंगलवार 17 नवंबर को 43 और बुधवार 18 नवंबर को 42 सवालों के माध्यम से सरकार से जवाब मांगा जाएगा। विपक्ष इन सवालों के जरिये सरकार को विकास कार्यों की स्थिति और चुनावी वादों के क्रियान्वयन पर घेरने की तैयारी में है।

