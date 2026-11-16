मौसम: हिमाचल के छह जिलों की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, नारकंडा में गिरे फाहे; शिमला-रामपुर में बारिश

किन्नौर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कल्पा में रविवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई। सुबह से ही बर्फ के फाहे गिरने शुरू हो गए, जिससे खूबसूरत वादियां सफेद चादर में ढक गईं। सीमावर्ती गांव छितकुल, सांगला, रक्छम, बटसेरी और जिले के अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी हिमपात हुआ। वहीं, नारकंडा में सुबह बर्फ के फाहे गिरे और रामपुर के काशापाट व पंद्रह-बीस क्षेत्र की ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी दर्ज की गई। रामपुर बुशहर और आसपास के निचले क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी के साथ ठंडी हवाएं चलती रहीं। कुल्लू और लाहौल-स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी मौसम का मिजाज बदला।





