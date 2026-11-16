हिमाचल: बिजली बोर्ड के संपत्ति खातों में बड़ी गड़बड़ी, निगेटिव बैलेंस से मचा हड़कंप; अधिकारियों से मांगा जवाब

खातों में निगेटिव बैलेंस आने का कारण बताना होगा

बोर्ड प्रबंधन ने संबंधित अधिकारियों से पूछा है कि संपत्ति संबंधी खातों में निगेटिव बैलेंस क्यों आ रहा है। अधिकारियों को जरूरी दस्तावेजों के साथ खातों का मिलान कर पूरी जानकारी उपलब्ध करवानी होगी। इसके अलावा वर्ष 2025-26 के दौरान हटाई गई पुरानी संपत्तियों और उनके स्थान पर खरीदी गई नई संपत्तियों का भी पूरा ब्योरा देना होगा। इसमें संपत्ति की मूल कीमत, अब तक दर्ज मूल्यह्रास (डिप्रिसिएशन), मौजूदा कीमत और पुरानी संपत्ति को हटाने का कारण बताना जरूरी होगा।



31 मार्च 2026 तक का रिकॉर्ड मांगा

दरअसल, बिजली बोर्ड का सांविधिक ऑडिट शुरू हो गया है। ऑडिट के दौरान बोर्ड को अपनी संपत्तियों और खातों से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे में संपत्ति संबंधी रिकॉर्ड का सही और पूरा होना जरूरी है। इसके अलावा वर्ष 2027-28 की बिजली दरों से जुड़ी टैरिफ याचिका तैयार करने के लिए भी यह जानकारी आवश्यक है। इसी को देखते हुए बोर्ड प्रबंधन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निगेटिव बैलेंस का कारण, आवश्यक दस्तावेज और 31 मार्च 2026 तक का संपत्तियों का पूरा रिकॉर्ड जल्द उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड प्रबंधन चाहता है कि खातों में सामने आई गड़बड़ी की स्थिति स्पष्ट हो और ऑडिट के साथ बिजली दरों से जुड़ी आगामी प्रक्रिया भी तय समय पर पूरी की जा सके।