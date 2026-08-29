फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal Education Board: SOS exam schedule changed; exams to now begin on September 16.

हिमाचल शिक्षा बोर्ड: एसओएस परीक्षाओं का शेड्यूल बदला, अब 16 सितंबर से होंगी

Sat, 29 Aug 2026 07:15 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला।
अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 29 Aug 2026 07:15 PM IST
सार

 स्कूल शिक्षा बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि केवल 17 सितंबर को होने वाली परीक्षा को एक दिन पहले 16 सितंबर को पुनर्निर्धारित किया गया है, जबकि अन्य सभी परीक्षाएं पूर्व निर्धारित शेड्यूल के तहत ही आयोजित की जाएंगी।

विज्ञापन
Himachal Education Board: SOS exam schedule changed; exams to now begin on September 16.
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य मुक्त विद्यालय (एसओएस) की 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के शेड्यूल में आंशिक संशोधन किया है। अब ये परीक्षाएं 17 सितंबर के बजाय 16 सितंबर से शुरू होंगी। 17 सितंबर को प्रदेश के कई उपमंडलों में सायर उत्सव का स्थानीय अवकाश होने के चलते यह निर्णय लिया गया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि केवल 17 सितंबर को होने वाली परीक्षा को एक दिन पहले 16 सितंबर को पुनर्निर्धारित किया गया है, जबकि अन्य सभी परीक्षाएं पूर्व निर्धारित शेड्यूल के तहत ही आयोजित की जाएंगी। परीक्षाओं का समय सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक रहेगा। इस दौरान पूर्ण विषय, री-अपीयर, श्रेणी सुधार, विशेष अंक सुधार और अतिरिक्त विषय की परीक्षाएं होंगी।

विज्ञापन

आठवीे कक्षा की डेटशीट
बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं 8 से 17 अक्तूबर तक आयोजित की जाएंगी। ये परीक्षाएं सभी राजकीय और संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के अध्ययन केंद्रों में आंतरिक रूप से होंगी, जहां संबंधित विषय के शिक्षक मौके पर ही प्रश्नपत्र तैयार करवाएंगे। 8वीं कक्षा की 16 सितंबर को अंग्रेजी, 18 को कला, 19 को गणित, 21 को हिंदी, 22 को संस्कृत, 23 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और 24 सितंबर को समाजिक विज्ञान की परीक्षा का आयोजन होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

10वीं कक्षा की डेटशीट
10वीं कक्षा की 16 सितंबर को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 18 को फाइनेंशियल लिटरेसी, 19 को अंग्रेजी, 21 को गणित, 22 को होम साइंस और 23 हिंदी विषय की परीक्षा का आयोजन होगा। इसके अलावा 24 को आर्ट, इकनॉमिक्स, कॉमर्स, ऑटोमोटिव, प्राइवेट सिक्योरिटी, रिटेल, आईटीईएस, एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, टेलीकॉम, फिजिकल एजुकेशन, बीएफएसआई, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, प्लंबर, ब्यूटी एंड वेलनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, अपैरल्स और फूड प्रोडक्शन विषय की परीक्षा का आयोजन होगा। वहीं 25 को उर्दू, संस्कृत और पंजाबी, 26 को कंप्यूटर साइंस और 28 सितंबर को सोशल साइंस विषय की परीक्षा होगा।

विज्ञापन

12वीं कक्षा की डेटशीट
12वीं कक्षा की 16 सितंबर को इकनॉमिक्स, 18 को होम साइंस, 19 को केमिस्ट्री और बिजनेस स्टडी, 21 को सोशियोलॉजी, 22 को पॉलिटिकल साइंस, 23 को संस्कृत, 24 को अकाउंटेंसी और फिजिक्स, 25 को हिस्ट्री, 26 को फाइनेंशियल लिटरेसी, 28 को बायोलॉजी, 29 को ज्योग्राफी की परीक्षा होगी। वहीं 30 अगस्त को फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव, हेल्थकेयर, आईटीईएस, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, रिटेल, प्राइवेट सिक्योरिटी, टेलीकॉम, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, बीएफएसआई, अपैरल्स, ब्यूटी एंड वेलनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, प्लंबर और और फूड प्रोडक्शन विषय की परीक्षा का आयोजन होगा। वहीं पहली अगस्त को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 3 को अंग्रेजी, 5 को हिंदी और उर्दू, जबकि 6 अक्तूबर को गणित विषय की परीक्षा का आयोजन होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed