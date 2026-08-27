हिमाचल प्रदेश: रक्षाबंधन पर महिलाओं को एचआरटीसी बसों में मुफ्त यात्रा, सूर्यास्त तक नहीं लगेगा किराया; जानें

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रक्षाबंधन के पर्व पर हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को हिमाचल पथ परिवहन निगम ने बड़ी राहत दी है। 28 अगस्त को प्रदेश के भीतर संचालित होने वाली एचआरटीसी की साधारण बसों में महिलाएं बिना किराया दिए यात्रा कर सकेंगी। यह सुविधा सूर्योदय से सूर्यास्त तक लागू रहेगी। ऐसे में महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए सरकारी बसों से निशुल्क सफर कर सकेंगी। विज्ञापन

एचआरटीसी प्रबंधन ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। त्योहार के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए बस संचालन व्यवस्था को भी मजबूत रखने के लिए कहा गया है। क्षेत्रीय प्रबंधकों को अधिक से अधिक बसें सड़क पर उपलब्ध रखने और यात्री सुविधा पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

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महिला के इशारे पर बस रोकना जरूरी

एचआरटीसी ने बस चालकों को महिलाओं की सुविधा को लेकर विशेष निर्देश दिए हैं। यदि कोई महिला रास्ते में सरकारी बस को रुकने का संकेत देती है तो चालक को बस रोकनी होगी। महिला के इशारे के बावजूद बस नहीं रोकने की शिकायत सामने आने पर संबंधित चालक और परिचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।



प्रबंधन का उद्देश्य रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को घर से मायके और अन्य स्थानों तक पहुंचने में परेशानी न हो, यह सुनिश्चित करना है। त्योहार के कारण सड़कों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने की स्थिति में बसों की उपलब्धता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है।



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महिलाओं को मिलेगी सुरक्षित और सुगम यात्रा

रक्षाबंधन पर निशुल्क बस यात्रा की सुविधा से प्रदेश की उन महिलाओं को विशेष लाभ मिलेगा, जो भाइयों को राखी बांधने के लिए दूसरे शहरों या गांवों में जाती हैं। एचआरटीसी की ओर से अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि महिलाओं को बस यात्रा के दौरान किसी तरह की असुविधा न हो।