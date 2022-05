{"_id":"628c5b00b880ae5d174ef012","slug":"himachal-pradesh-weather-lahaul-valley-receives-fresh-snowfalls-kullu-rain-imd-alerts-bad-weather-till-27-may","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Snowfall In Himachal: लाहौल घाटी में ताजा बर्फबारी, कुल्लू में खिले किसानों के चेहरे, रात से हो रही बारिश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Tue, 24 May 2022 09:51 AM IST