सबसे ज्यादा गिरावट प्राथमिक स्तर पर

सबसे ज्यादा गिरावट प्राथमिक स्तर पर दर्ज हुई है। वर्ष 2021-22 में सरकारी प्राथमिक स्कूलों की पहली से पांचवीं तक 3,04,132 विद्यार्थी दर्ज थे। वर्ष 2025-26 में यह संख्या घटकर 2,18,969 रह गई। यानी चार वर्षों में 85,163 विद्यार्थी कम हुए। इस अवधि में प्राथमिक कक्षाओं में सरकारी नामांकन करीब 28 फीसदी घटा है। इसके बावजूद शिक्षकों के वेतन समेत शिक्षा व्यवस्था पर होने वाला खर्च कम नहीं हुआ। विभागीय गणना के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में प्रति विद्यार्थी औसत मासिक खर्च 5,219 रुपये पहुंच गया है। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या घटने के बावजूद शिक्षकों के पद, वेतन और दूसरी सुविधाओं पर होने वाला स्थायी खर्च बना हुआ है। यह खर्च विद्यार्थियों की संख्या कम होने के साथ उसी अनुपात में कम नहीं हो रहा। ऐसे में प्रति विद्यार्थी सरकारी व्यय का अनुपात बढ़ रहा है। नामांकन में लगातार गिरावट के बीच यह स्थिति शिक्षा विभाग के सामने उपलब्ध संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की चुनौती है।