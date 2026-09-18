हिमाचल माैसम: अगले सप्ताह तक मानसून विदा होने के आसार, इस दिन से मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान

बर्फबारी के बाद तापमान में आई है गिरावट

हाल में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हुई बारिश और बर्फबारी के बाद रात के तापमान में गिरावट आई है। इन क्षेत्रों के न्यूनतम तापमान में करीब पांच डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। इससे ऊंचाई वाले इलाकों में रात और सुबह के समय ठंड बढ़ने लगी है। दिन में धूप से राहत मिल रही है, लेकिन शाम ढलते ही तापमान में तेजी से गिरावट शुरू हो रही है। शुक्रवार को प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम मुख्य रूप से साफ रहा। राजधानी शिमला में भी सुबह से धूप खिली रही। धूप निकलने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ऊना में 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 22 सितंबर से प्रदेश में मौसम के साफ रहने की संभावना है। इसके बाद मानसून की वापसी के साथ बारिश की गतिविधियों में और कमी आने के आसार हैं।