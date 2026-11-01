मौसम: हिमाचल में नवंबर के दौरान कई इलाकों में बढ़ सकती है बारिश और बर्फबारी, विभाग का मासिक पूर्वानुमान जारी

न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने के आसार तापमान को लेकर मौसम विभाग का अनुमान है कि नवंबर के दौरान हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। हालांकि, ऊंचाई वाले क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक गर्म रह सकता है दिन अधिकतम तापमान के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश के निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में औसत अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। वहीं, ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य रहने का अनुमान है। मौसम केंद्र शिमला की ओर से जारी यह पूर्वानुमान नवंबर 2026 के पूरे महीने के लिए है। विभाग ने लोगों को ताजा मौसम बुलेटिन और चेतावनियों के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखने की सलाह दी है।

अगले एक हफ्ते का हाल जानें

प्रदेश के कुछ हिस्सों में 1 और 2 नवंबर को हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम केंद्र शिमला ने 1 नवंबर को दोपहर 12:15 बजे जारी दैनिक मौसम बुलेटिन में यह पूर्वानुमान दिया है। मौसम विभाग के अनुसार 1 और 2 नवंबर को प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। हालांकि, सप्ताह के बाकी दिनों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना जताई गई है।



इन जिलों में हो सकती है बारिश और बर्फबारी

मौसम विभाग के जिलेवार पूर्वानुमान के मुताबिक चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल-स्पीति के एक-दो स्थानों पर 1 और 2 नवंबर को हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं, मंडी और शिमला जिले के एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर में इन दोनों दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।



3 नवंबर से मौसम रहेगा शुष्क

मौसम विभाग के मुताबिक 3 नवंबर से 7 नवंबर तक प्रदेश के सभी पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। यानी शुरुआती दो दिनों के बाद बारिश और बर्फबारी की गतिविधियों में कमी आने का अनुमान है।



अगले कुछ दिनों में गिर सकता है तापमान

तापमान को लेकर मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। वहीं, अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। इसके बाद अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री की गिरावट आने का अनुमान है।



कुकुमसेरी में सबसे कम तापमान, ऊना सबसे गर्म

मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में माइनस 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 33.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा। इस दौरान कहीं भी बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि या तेज हवाएं दर्ज नहीं की गईं। हालांकि, सुंदरनगर में कोहरा दर्ज किया गया।



अगले 7 दिनों के लिए कोई मौसम चेतावनी नहीं

मौसम केंद्र शिमला की ओर से जारी अगले 7 दिनों के चेतावनी चार्ट में 1 से 7 नवंबर तक प्रदेश के किसी भी जिले के लिए कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। इसका मतलब है कि फिलहाल विभाग ने किसी भी जिले में विशेष चेतावनी या अलर्ट नहीं दिया है।