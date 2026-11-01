HP Big News: विदेशी पैराग्लाइडर घायल, ऊना में चलती कार बनी आग का गोला, शिमला में गरजे हिमंत बिस्वा सरमा

हिमाचल प्रदेश की 1 नवंबर की बड़ी खबरों में मंडी का पैराग्लाइडिंग हादसा, ऊना में चलती कार में आग और शिमला में सियासी हलचल सुर्खियों में रही। मंडी के गुम्मा में पैराग्लाइडिंग के दौरान ऑस्ट्रिया का पर्यटक करीब 500 फीट नीचे गिरकर घायल हो गया, जबकि ऊना-अंब हाईवे पर कार में आग लगने से दिल्ली के तीन लोगों ने कूदकर जान बचाई। उधर, शिमला में भाजपा की पदयात्रा के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस और सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए 2027 में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। वहीं, मौसम विभाग ने नवंबर में लाहौल-स्पीति, चंबा, कुल्लू और किन्नौर के कुछ क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है।