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मंडी में पैराग्लाइडिंग हादसा: 500 फीट नीचे खेतों में गिरा ऑस्ट्रियाई पर्यटक निकोलस थॉमस, गंभीर रूप से घायल

Sun, 01 Nov 2026 03:46 PM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, जोगिंद्रनगर/मंडी।
संवाद न्यूज एजेंसी, जोगिंद्रनगर/मंडी। Published by: Ankesh Dogra Updated Sun, 01 Nov 2026 03:46 PM IST
सार

मंडी जिले के गुम्मा (छनांग) में पैराग्लाइडिंग के दौरान ऑस्ट्रिया के पर्यटक निकोलस थॉमस हादसे का शिकार हो गए। उनका पैराग्लाइडर करीब 500 फीट नीचे खेतों में जा गिरा। हादसे में उनके पैर, पीठ और कंधे पर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों और पुलिस ने उन्हें रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

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घायल पर्यटक को अस्पताल ले जाते हुए। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पैराग्लाइडिंग के दौरान एक विदेशी पर्यटक हादसे का शिकार हो गया। गुम्मा (छाणंग) क्षेत्र में उड़ान के दौरान पैराग्लाइडर करीब 500 फीट नीचे खेतों में जा गिरा। हादसे में ऑस्ट्रिया के पर्यटक निकोलस थॉमस गंभीर रूप से घायल हो गए।

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खेतों में गिरा पैराग्लाइडर, स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू
जानकारी के अनुसार, पैराग्लाइडिंग के दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ। पैराग्लाइडर ऊंचाई से नीचे खेतों में गिर गया। घटना के बाद स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा घायल पर्यटक को रेस्क्यू किया। इसके बाद 108 एंबुलेंस की मदद से उन्हें जोगिंद्रनगर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया।
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पैर और पीठ समेत शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें
हादसे में निकोलस थॉमस के पैर, पीठ और कंधे पर चोटें आने की जानकारी सामने आई है। उनकी स्थिति और उपचार को लेकर अस्पताल की आधिकारिक मेडिकल जानकारी उपलब्ध होने पर विवरण अपडेट किया जा सकता है।
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मौसम और सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पैराग्लाइडिंग के दौरान मौसम की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। शुरुआती चर्चा में हवा के दबाव में बदलाव को हादसे की संभावित वजह बताया जा रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि दुर्घटना तकनीकी खराबी, मौसम में बदलाव या किसी अन्य कारण से हुई।

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