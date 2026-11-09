हिमाचल: मशालों की रोशनी में सजी गिरिपार की दीपावली, सदियों पुरानी लोकपरंपरा की दिखी अनूठी झलक

8 नवंबर को आयोजित इस पारंपरिक दीपावली समारोह में मशालों की रोशनी के साथ स्थानीय लोगों ने अपनी लोकपरंपरा को जीवंत किया। आमतौर पर दीपावली को घरों और बाजारों की रोशनी से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन गिरिपार में मशालों के साथ उत्सव मनाने का यह अंदाज इसे दूसरे आयोजनों से अलग बनाता है।



मशालों की रोशनी में लोकसंस्कृति की झलक

गिरिपार की पहचान केवल अपनी प्राकृतिक खूबसूरती तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां की लोकसंस्कृति और पारंपरिक रीति-रिवाज भी क्षेत्र को विशिष्ट बनाते हैं। त्योहारों को अपने पारंपरिक अंदाज में मनाने की यहां की परंपरा स्थानीय सांस्कृतिक विरासत की अहम झलक पेश करती है। मशालों का जुलूस इसी सांस्कृतिक रंग को सामने लाता है। यह आयोजन बताता है कि त्योहारों की खुशियां केवल आधुनिक सजावट और रोशनी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनके साथ जुड़ी परंपराएं भी उत्सव को खास बनाती हैं।



आधुनिक दौर में भी कायम है परंपराओं का आकर्षण

बदलते समय के साथ त्योहार मनाने के तरीके जरूर बदले हैं, लेकिन गिरिपार जैसे क्षेत्रों में पारंपरिक आयोजनों का अपना अलग महत्व है। मशालों के जुलूस के साथ मनाई गई दीपावली ने एक बार फिर सिरमौर की लोकसंस्कृति और उसकी विशिष्ट पहचान को चर्चा में ला दिया। दीपावली का यह अंदाज सिर्फ रोशनी का उत्सव नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने की खूबसूरत तस्वीर भी पेश करता है।