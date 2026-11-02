शिमला: हिमाचल में होटल संचालन सहमति शुल्क 150% बढ़ा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किया बदलाव; कारोबारी चिंतित

हिमाचल प्रदेश में होटल कारोबार करना अब महंगा हो गया है। राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने होटलों के संचालन सहमति शुल्क (कंसेंट टू ऑपरेट) के ढांचे में बदलाव कर दिया है। संशोधित दरों के तहत छोटे होटलों के शुल्क में 150 फीसदी तक की बढ़ोतरी की गई है। इससे 10 से 13 कमरों वाले छोटे होटल संचालकों को पांच साल के लिए 72 हजार के बजाय 1.80 लाख रुपये चुकाने होंगे। वहीं, 20 से अधिक कमरों वाले ऑरेंज श्रेणी के होटलों पर भी शुल्क वृद्धि का बड़ा असर पड़ेगा। इन होटलों का पांच साल का संभावित शुल्क तीन से पांच लाख रुपये तक पहुंच सकता है।

विज्ञापन