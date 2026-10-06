हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती: शारीरिक दक्षता परीक्षा का शेड्यूल जारी, किन्नौर जिले से होगी शुरुआत

किस जिले में कब होगी परीक्षा

दक्षिणी रेंज में किन्नौर, सिरमौर, सोलन और शिमला के 27,161 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। किन्नौर में छोलटू ग्राउंड टापरी में 22 और 23 अक्तूबर को परीक्षा होगी। यहां 976 अभ्यर्थी शामिल होंगे। सिरमौर में चंबा ग्राउंड और चौगान ग्राउंड नाहन में 27 अक्तूबर से 5 नवंबर तक परीक्षा होगी, जिसमें 9,646 अभ्यर्थी शामिल हैं। सोलन में पुलिस लाइन्स में 17 से 23 नवंबर तक 7,388 अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। शिमला में पुलिस लाइन्स भराड़ी में 27 नवंबर से 5 दिसंबर तक 9,151 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा देंगे। केंद्रीय रेंज के तहत लाहौल-स्पीति के 321 अभ्यर्थियों की परीक्षा 23 अक्तूबर को पुलिस लाइन्स बाशिंग, कुल्लू में होगी।