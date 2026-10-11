शारदीय नवरात्र 2026: हिमाचल के शक्तिपीठों में पहले नवरात्र पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, जयकारों से गूंजा प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में शारदीय नवरात्र के पहले दिन रविवार को शक्तिपीठों और प्रमुख मंदिरों में श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। मां चिंतपूर्णी, श्री नयना देवी और शिमला के तारादेवी मंदिर सहित धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचे। सुबह की आरती और पूजा-अर्चना के साथ नवरात्र का आगाज हुआ। कई मंदिरों में भक्तों की आवाजाही बढ़ने से परिसर जयकारों से गूंज उठे।

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चिंतपूर्णी में सुबह 8 बजे तक पुराने बस स्टैंड से आगे पहुंचीं कतारें

ऊना जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी मंदिर में पहले नवरात्र पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। रविवार का अवकाश होने के कारण सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला तेज रहा। सुबह करीब 6 बजे पुजारी सचिन कालिया ने विधिवत पूजा-अर्चना के साथ मां की आरती की।



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इसके बाद दर्शन के लिए कतारें लगातार लंबी होती गईं। सुबह करीब 8 बजे तक श्रद्धालुओं की कतारें पुराने बस स्टैंड से आगे पहुंच गईं। सुबह के समय भीड़ बढ़ने से कुछ देर के लिए लाइन व्यवस्था प्रभावित हुई। मंदिर अधिकारी संजीव प्रभाकर ने स्थिति का संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाए, जिसके बाद श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से दर्शन करवाने की व्यवस्था की गई। श्राद्ध पक्ष के दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या कुछ कम रहने के बाद नवरात्र शुरू होते ही एक बार फिर रौनक बढ़ गई।

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नयना देवी मंदिर में आरती के साथ शुरू हुए नवरात्र

बिलासपुर जिले के विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नयना देवी जी में भी पहले नवरात्र पर श्रद्धालुओं की चहल-पहल रही। सुबह की भव्य आरती के साथ नवरात्र का शुभारंभ हुआ। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली सहित विभिन्न क्षेत्रों से भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंचे।



बिलासपुर जिले के विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नयना देवी जी में भी पहले नवरात्र पर श्रद्धालुओं की चहल-पहल रही। सुबह की भव्य आरती के साथ नवरात्र का शुभारंभ हुआ। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली सहित विभिन्न क्षेत्रों से भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंचे।

श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। कई भक्तों ने मंदिर परिसर स्थित प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां भी डालीं। नवरात्र के मद्देनजर मंदिर को सजाया गया है। मंदिर न्यास और जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। मंदिर के पुजारी लक्की शर्मा के अनुसार, धार्मिक मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती के नेत्र गिरे थे, इसी कारण इस शक्तिपीठ का नाम श्री नयना देवी पड़ा।

तारादेवी मंदिर में भी दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु

राजधानी शिमला के प्रसिद्ध तारादेवी मंदिर में भी नवरात्र के पहले दिन भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया। मंदिर के कपाट सुबह 6 बजे खुलने के बाद श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ी और सुबह करीब 8 बजे तक कतारें लगनी शुरू हो गईं। नवरात्र के दौरान मंदिर में पूजा-अर्चना और अखंड ज्योति की व्यवस्था की गई है।



राजधानी शिमला के प्रसिद्ध तारादेवी मंदिर में भी नवरात्र के पहले दिन भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया। मंदिर के कपाट सुबह 6 बजे खुलने के बाद श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ी और सुबह करीब 8 बजे तक कतारें लगनी शुरू हो गईं। नवरात्र के दौरान मंदिर में पूजा-अर्चना और अखंड ज्योति की व्यवस्था की गई है।

श्रद्धालुओं की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम की ओर से शिमला के पुराने बस स्टैंड से तारादेवी मंदिर के लिए 11 से 20 अक्तूबर तक हर आधे घंटे में विशेष बस सेवा चलाने की व्यवस्था बताई गई है। बस सेवा सुबह 9:15 बजे से शुरू होने की जानकारी दी गई है। भीड़ अधिक होने पर शोगी और आनंदपुर से शटल बसें चलाने की भी व्यवस्था की जा सकती है। तारादेवी मंदिर में 19 अक्तूबर को पारंपरिक दंगल आयोजित किए जाने की भी जानकारी है।



नवरात्र के साथ मंदिरों में बढ़ी रौनक

शारदीय नवरात्र के पहले दिन प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर पूजा-अर्चना और दर्शन का सिलसिला शुरू हो गया। चिंतपूर्णी में लंबी कतारें, नयना देवी में विभिन्न राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु और तारादेवी मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की आवाजाही ने नवरात्र के उत्सव का माहौल बना दिया। आगामी दिनों में मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना है। भक्तों की सुविधा के लिए मंदिर प्रशासन और संबंधित विभागों की व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण रहेंगी। दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा से पहले बस सेवा, यातायात और मंदिर से जुड़ी ताजा जानकारी की पुष्टि कर लेनी चाहिए।