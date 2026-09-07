हिमाचल: घटिया दवा सामग्री बेचने और जीएसटी चोरी में राज्य सरकार और फार्मा संचालकों को हाईकोर्ट का नोटिस

15 दिन पूरे होने से पहले चेक बाउंस केस, आरोपी की सजा व जुर्माना रद्द

प्रदेश हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में स्पष्ट किया है कि यदि विधिक नोटिस की डीम्ड डिलीवरी के बाद 15 दिन का अनिवार्य भुगतान समय पूरा होने से पहले ही शिकायत दर्ज करा दी जाती है, तो वह शिकायत कानून की नजर में अमान्य है। ऐसी समय पूर्व शिकायत पर अदालत संज्ञान नहीं ले सकती। न्यायाधीश राकेश कैंथला की अदालत ने निचली अदालतों के फैसले को पलटते हुए शिकायत को समय से पूर्व पाते हुए आरोपी बसंत की सजा और जुर्माने को रद्द कर दिया है।

मामले के अनुसार शिकायतकर्ता ने आरोपी बसंत को 5,25,000 रुपये में सेब के 300 डिब्बे बेचे थे। बसंत ने 1,25,000 नकद दिए और बाकी रकम के लिए 4,00,000 का चेक दिया, जो बैंक में पैसे न होने के कारण बाउंस हो गया। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी बसंत को 1 साल की कैद और 4,70,000 मुआवजे की सजा सुनाई थी, जिसे शिमला सत्र न्यायालय ने भी बरकरार रखा था।