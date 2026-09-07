हिमाचल भाजपा: राजीव बिंदल बोले- 17 सितंबर से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान, 80 हजार घरों में जलेंगे दीप

80 हजार बूथों पर 80 हजार घरों में जलेंगे आशीर्वाद के दीप

17 सितंबर को शाम सात बजे प्रदेश के करीब आठ हजार बूथों पर 80 हजार परिवारों में आशीर्वाद के दीप जलाए जाएंगे। प्रत्येक बूथ पर कम से कम 100 परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन तथा विकसित भारत-2047 के संकल्प के समर्थन में दीप प्रज्ज्वलित करेंगे। अभियान के दौरान घर-घर संपर्क कर लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी। 17 से 20 सितंबर तक प्रदेशभर में रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। इसके अलावा पेंटिंग और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान, स्वच्छता अभियान, नशामुक्ति कार्यक्रम और जरूरतमंदों की सहायता जैसे 25 प्रकार के सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान का समापन युवा मोर्चा की सेवा ज्योति यात्रा के साथ होगा।