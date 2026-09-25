हिमाचल: तीन दिन हड़ताल पर रहेंगे बैंक कर्मी, यूनियन बोली- कर्मचारियों के पास और कोई विकल्प नहीं

हड़ताल के दाैरान ये बैंकिंग सेवाएं रहेंगी जारी, रविवार को खुले रहेंगे बैंक

यूनियन नेताओं ने कहा कि हड़ताल में ग्राहकों, आम जनता को अधिक परेशानी न हो, इसका प्रयास रहेगा। आरबीआई ने इसके लिए रविवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को खुला रखने का सर्कुलर जारी किया है। शनिवार को बैंक बंद है, रविवार को वर्किंग रहेगी। सोमवार, मंगलवार व बुधवार को बैंकों में हड़ताल रहेगी। इस दौरान यूपीआई, ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से पैसा निकालने, मशीन से जमा करवाने जैसी सुविधाएं जारी रहेंगी। यूनियन के नेताओं ने आम जनता व बैंक ग्राहकों से 28 से 30 सितंबर 2026 तक प्रस्तावित तीन दिवसीय हड़ताल के दौरान सहयोग करने की अपील भी की। पत्रकार वार्ता में एआईबीओसी के आशुतोष शर्म व, खेम राज वर्मा, एसबीआई अधिकारी संघ के दीपक, एआईपीएनबीओए के सिद्धार्थ, एसबीआई अधिकारी संघ के दिनेश शर्मा, यूको बैंक अधिकारी संघ के पीयूष राठौर, कैनरा बैंक अधिकारी संघ के मनीष मच्छान, एसबीआई स्टाफ एसोसिएशन के अंकुश मेहता, एआईबीईए के अंकुर रोहल, एआईबीईए पीएनबीएसए के नितिश शर्मा, बीईएफआई के राजिंद्र कुमार और यूबीआई अधिकारी संघ के मिथुन वर्मा भी माैजूद रहे।