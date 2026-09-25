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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Dr. Amit Kumar Sharma has been appointed as the DC of Kullu, and Sonakshi Singh Tomar as the DC of Kinnaur.

हिमाचल: डॉ. अमित कुमार शर्मा कुल्लू और सोनाक्षी सिंह तोमर को किन्नाैर का डीसी नियुक्त किया

Fri, 25 Sep 2026 05:49 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Fri, 25 Sep 2026 05:49 PM IST
सार

आदेशों के अनुसार डीसी किन्नाैर डॉ. अमित कुमार शर्मा अब डीसी कुल्लू नियुक्त किए गए हैं। बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनाक्षी सिंह तोमर को अब डीसी किन्नौर के पद पर नियुक्त किया गया है।

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Dr. Amit Kumar Sharma has been appointed as the DC of Kullu, and Sonakshi Singh Tomar as the DC of Kinnaur.
आईएएस अधिकारी सोनाक्षी सिंह तोमर। - फोटो : संवाद

विस्तार
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सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिशों पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने दो आईएएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार डीसी किन्नाैर डॉ. अमित कुमार शर्मा अब डीसी कुल्लू नियुक्त किए गए हैं। साथ ही एडीएम व आरडीए के (विकास)-सह-परियोजना निदेशक सुरजीत सिंह इस अतिरिक्त प्रभार से पदभार मुक्त कर दिया गया है।

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इसी तरह बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनाक्षी सिंह तोमर को अब डीसी किन्नौर के पद पर नियुक्त किया गया है। इस संबंध में प्रधान सचिव कार्मिक एम सुधा देवी की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।

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