हिमाचल प्रदेश: मैदानी शहरों में प्रदूषण से बचने शिमला पहुंचे सैलानी, होटलों में 50% तक पहुंची ऑक्यूपेंसी

लिफ्ट के पास सड़क का हिस्सा पहले से ही संकरा है। यहां दोनों ओर से वाहनों के गुजरने में दिक्कत आती है। ऐसे में वाहनों का दबाव बढ़ने पर यातायात बाधित हो जाता है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से यहां पुल का निर्माण करवाया जा रहा है। हालांकि निर्माण कार्य के चलते फिलहाल सड़क पर वाहनों की आवाजाही और प्रभावित हो रही है। मंगलवार को सुबह से शाम तक लिफ्ट के पास वाहन रेंगते रहे। जाम का असर बैम्लोई तक देखने को मिला। बैम्लोई से पुराना बस अड्डा पहुंचने में ही वाहन चालकों को करीब आधे घंटे तक का समय लग गया। शाम के समय भी जाम की स्थिति बनी रही। कार्यालयों से घर लौट रहे लोगों को भी काफी देर तक जाम में फंसे रहना पड़ा।