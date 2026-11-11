हिमाचल प्रदेश: क्यों खास है रामपुर का लवी मेला? जानिए भारत-तिब्बत व्यापार से जुड़ी सदियों पुरानी कहानी

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सतलुज नदी के किनारे हर साल नवंबर में सजने वाला अंतरराष्ट्रीय लवी मेला समृद्ध हिमालयी संस्कृति और भारत-तिब्बत व्यापार की सदियों पुरानी यादों को संजोए हुए है। बुशहर रियासत की ऐतिहासिक संधि से शुरू हुआ यह सफर आज भी अपनी पारंपरिक पहचान कायम रखे हुए है। विज्ञापन



ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार, लवी मेले की शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई थी। वर्ष 1681 के आसपास बुशहर रियासत के शासक राजा केहरी सिंह के समय तिब्बत के साथ व्यापारिक समझौते और मैत्रीपूर्ण संबंध बने थे। इसी परंपरा ने आगे चलकर रामपुर में लवी मेले का रूप लिया। विज्ञापन

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पुराने समय में तिब्बत, किन्नौर और लाहौल-स्पीति के व्यापारी यहां पहुंचते थे। तब तिब्बत से ऊन, पश्मीना और मसाले लाए जाते थे। वहीं, बुशहर और किन्नौर क्षेत्र से ऊनी वस्त्र, पट्टू, शॉल, सूखे मेवे, जड़ी-बूटियां और कृषि उत्पादों का कारोबार होता था। मेले में घोड़े, खच्चर और अन्य पशुधन का व्यापार भी प्रमुख था। वर्तमान समय में लवी मेले का स्वरूप काफी बदल चुका है। अब यह केवल पशुधन और पारंपरिक व्यापार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें खेल, मनोरंजन और आधुनिक व्यावसायिक गतिविधियां जुड़ गई हैं। अब देश के विभिन्न हिस्सों से व्यापारी घरेलू सामान, कपड़े और खाद्य सामग्री लेकर यहां पहुंचते हैं। मेले में झूले, डोम और खानपान की दुकानों के साथ पारंपरिक वेशभूषा, लोकगीत, लोकनृत्य और पहाड़ी वाद्ययंत्र आकर्षण का केंद्र रहते हैं।

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खुनू खांपा समुदाय ने संभाली कारोबारी विरासत

खुनू खांपा समुदाय की प्रदेश अध्यक्ष शांति देवी ने बताया कि मेले की शुरुआत उनके समुदाय की व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ी है। शुरुआती दौर से ही समुदाय घोड़े, पशुधन, पश्मीना, ऊन और जड़ी-बूटियों का कारोबार करता आ रहा है। समुदाय आज भी इस कारोबारी इतिहास को बरकरार रखे हुए है। 77 वर्षीय टशी डोलमा ने बताया कि वह 10 वर्ष की उम्र से मेले में आ रही हैं। पहले पिता के साथ व्यापार के लिए आती थीं। उनके अनुसार पहले दशकों तक तिब्बत से आयातित सामान यहां बेचा जाता था, लेकिन अब व्यापार में बदलाव आया है।

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