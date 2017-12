CM की कुर्सी संभालते ही एक्शन में जयराम, पहली कैबिनेट मीटिंग में लिया बड़ा फैसला

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पद संभालते ही अफसरों और मंत्रियों के साथ पहली कैबिनेट बैठक की। बैठक में यह फैसला लिया गया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पिछले 6 माह के दौरान लिए गए सभी फैसलों की समीक्षा की जाएगी।

इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए भी बड़ा फैसला लिया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए अब आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष कर दी गई है।



सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग और हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के दायरे से बाहर की जा रही भर्ती प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए।

In its first meeting, the Himachal Pradesh cabinet has decided to review decisions taken by the previous govt over the past 6 months. The age of providing social security pension has been reduced to 70 years from 80 years, among other decisions.