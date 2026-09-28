शिक्षा महाकुंभ: एनआईटी हमीरपुर में जुटेंगे 50 विश्वविद्यालयों के कुलपति-निदेशक, 9 अक्तूबर से होगा शुभारंभ
एनआईटी हमीरपुर में नौ से 11 अक्तूबर तक आयोजित होने वाले महाकुंभ में देशभर के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थानों के करीब 50 कुलपति और निदेशक एक मंच पर जुटेंगे।
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हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित शैक्षणिक समागम शिक्षा महाकुंभ-6.0 की मेजबानी मिली है। एनआईटी हमीरपुर में नौ से 11 अक्तूबर तक आयोजित होने वाले महाकुंभ में देशभर के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थानों के करीब 50 कुलपति और निदेशक एक मंच पर जुटेंगे। आईआईटी, एनआईटी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ शिक्षाविद शिक्षा, प्रकृति, नवाचार और विकास से जुड़े ज्वलंत विषयों पर मंथन करेंगे। आयोजन का मुख्य विषय ''''शिक्षा, प्रकृति और प्रगति'''' तय किया गया है।
हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के कुलपति प्रो. एसपी बंसल ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस संस्करण का आयोजन केंद्रीय विश्वविद्यालय, एनआईटी हमीरपुर और आईआईटी मंडी के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित न रखकर कौशल, नवाचार और सामाजिक सरोकारों से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालयों में होने वाले उच्च स्तरीय अनुसंधानों का लाभ मात्र कैंपस तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे स्कूली छात्रों, लोगों और किसानों तक पहुंचाना आवश्यक है।
एनआईटी जालंधर से हुई थी शुरुआत
शिक्षा महाकुंभ की वैचारिक यात्रा वर्ष 2023 में एनआईटी जालंधर से शुरू हुई थी। इसके बाद एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईटी श्रीनगर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और पिछले वर्ष नाइपर मोहाली में इसके सफल संस्करण आयोजित किए गए। तीन दिवसीय सत्रों के दौरान ज्ञान को प्रज्ञा और प्रज्ञा को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।