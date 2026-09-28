शिक्षा महाकुंभ: एनआईटी हमीरपुर में जुटेंगे 50 विश्वविद्यालयों के कुलपति-निदेशक, 9 अक्तूबर से होगा शुभारंभ

हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के कुलपति प्रो. एसपी बंसल ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस संस्करण का आयोजन केंद्रीय विश्वविद्यालय, एनआईटी हमीरपुर और आईआईटी मंडी के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित न रखकर कौशल, नवाचार और सामाजिक सरोकारों से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालयों में होने वाले उच्च स्तरीय अनुसंधानों का लाभ मात्र कैंपस तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे स्कूली छात्रों, लोगों और किसानों तक पहुंचाना आवश्यक है।