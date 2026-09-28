फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal Panchayati Raj Department: Recommendations for the October 2 Gram Sabha to be finalized by September

हिमाचल पंचायती राज विभाग: 30 सितंबर को 2 अक्तूबर की ग्राम सभा के लिए तैयार होंगी सिफारिशें

Mon, 28 Sep 2026 09:26 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, देहरागोपीपुर (कांगड़ा)।
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरागोपीपुर (कांगड़ा)। Published by: Krishan Singh Updated Mon, 28 Sep 2026 09:26 PM IST
सार

30 सितंबर को उप ग्राम सभाओं की बैठकें आयोजित की जाएंगी। पंचायती राज विभाग ने प्रदेश के सभी जिला पंचायत अधिकारियों और बीडीओ को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

विज्ञापन
Himachal Panchayati Raj Department: Recommendations for the October 2 Gram Sabha to be finalized by September
पंचायतीराज विभाग हिमाचल। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश में 30 सितंबर को उप ग्राम सभाओं की बैठकें आयोजित की जाएंगी। पंचायती राज विभाग ने प्रदेश के सभी जिला पंचायत अधिकारियों और बीडीओ को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग के निदेशक की ओर से जारी आदेशों में सभी संबंधित अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र की पंचायतों में निर्धारित तिथि को उप ग्राम सभा की बैठकें सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

विज्ञापन


बैठक की अध्यक्षता संबंधित वार्ड सदस्य करेंगे। बैठक में होने वाली कार्रवाई का विवरण और रिकॉर्ड तैयार करने का दायित्व भी उसी सदस्य का रहेगा। इसके अलावा बैठक के समय और स्थान का निर्धारण करने और इसकी सूचना जारी करने की जिम्मेदारी भी संबंधित वार्ड सदस्य की होगी।
विज्ञापन


पंचायती राज विभाग ने स्पष्ट किया है कि 30 सितंबर को आयोजित होने वाली उपग्राम सभा की बैठकों का प्रमुख उद्देश्य 2 अक्तूबर को प्रस्तावित ग्राम सभा की बैठक के लिए आवश्यक सिफारिशें और प्रस्ताव तैयार करना है। उपग्राम सभा के स्तर पर स्थानीय जरूरतों और विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा के बाद इन्हें आगामी ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


विभाग ने सभी जिला पंचायत अधिकारियों और बीडीओ को अपने-अपने क्षेत्र की सभी पंचायतों को निर्धारित तिथि पर उप ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करने के लिए निर्देश जारी करने को कहा है। जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा सचिन ठाकुर ने निदेशालय से प्राप्त दिशा-निर्देशों की पुष्टि की है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed