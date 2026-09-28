हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड: डीएलएड परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी, जानें कब से होंगी परीक्षाएं

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने डीएलएड भाग-1 और भाग-2 की परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। नियमित, अनुत्तीर्ण और री-अपीयर श्रेणी के परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) के लॉगिन पर उपलब्ध करवाए गए हैं। परीक्षार्थियों को प्रवेश-पत्र के लिए अपने संबंधित डाइट से संपर्क करना होगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि डीएलएड भाग-1 की परीक्षाएं 5 से 17 अक्तूबर 2026 तक होंगी। इसमें नियमित बैच 2025-27 और पुनः परीक्षा बैच 2024-26 के परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं, भाग-2 की परीक्षाएं 21 अक्तूबर से 3 नवंबर 2026 तक होंगी।

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इसमें नियमित बैच 2024-26 और पुनः परीक्षा बैच 2023-25 के परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। दोनों भागों की परीक्षाएं सुबह 10:00 से दोपहर 1:00 बजे तक होंगी। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने डाइट प्रबंधनों को निर्देश दिए हैं कि परीक्षार्थियों को प्रवेश-पत्र देने से पहले नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा केंद्र और विषयों का ब्योरा बारीकी से जांच लें। किसी तरह की त्रुटि मिलने पर इसकी सूचना बोर्ड को देकर समय रहते सुधार करवाया जाए। बोर्ड ने परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचने की सलाह दी है।