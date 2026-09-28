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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla: BJP State President Dr. Rajeev Bindal met Amit Shah; several issues were discussed.

शिमला: अमित शाह से मिले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, कई मुद्दों पर हुई चर्चा

Mon, 28 Sep 2026 09:44 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Mon, 28 Sep 2026 09:44 PM IST
सार

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। 

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Shimla: BJP State President Dr. Rajeev Bindal met Amit Shah; several issues were discussed.
केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल। - फोटो : संवाद

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। डॉ. बिंदल ने मुलाकात के बाद कहा कि अमित शाह का मार्गदर्शन और स्नेह सदैव प्रेरणादायी रहा है।

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उन्होंने बताया कि भेंट के दौरान संगठनात्मक विषयों सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। पार्टी संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है।

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