शिमला: अमित शाह से मिले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, कई मुद्दों पर हुई चर्चा

हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। डॉ. बिंदल ने मुलाकात के बाद कहा कि अमित शाह का मार्गदर्शन और स्नेह सदैव प्रेरणादायी रहा है।

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उन्होंने बताया कि भेंट के दौरान संगठनात्मक विषयों सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। पार्टी संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है।