हिमाचल प्रदेश: नए जिलों का खाका कई बार बना, जमीन पर नहीं उतरा, 2002 से ही चल रही चर्चा

एक बार फिर संभावना पर शुरू हुई चर्चा

बुधवार को प्रशासनिक इकाइयों के गठन के लिए आयोग अधिसूचित करने के बाद एक बार फिर इस संभावना पर चर्चा शुरू हुई है। लाहौल-स्पीति का काजा, कुल्लू का आनी शिमला, चंबा का पांगी लाहौल-स्पीति के नजदीक हैं। चंबा में भटियात भी कांगड़ा के शाहपुर और नूरपुर से सटा है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जो जिला मुख्यालय से बहुत दूर हैं। इसीलिए यह मुद्दा उठता रहा है। वर्ष 2011 में धूमल सरकार में तत्कालीन मंत्री रविंद्र रवि ने कांगड़ा से देहरा, नूरपुर और पालमपुर को अलग जिले बनाने का समर्थन किया। तर्क दिया कि इससे जनता की प्रशासनिक जरूरतें पूरा हाेंगी, पर उस समय पूरी कैबिनेट सहमत नहीं हुई।