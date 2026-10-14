रिपोर्ट में खुलासा: रोजगार में देश की राज्य राजधानियों में शिमला अव्वल, श्रम बल सहभागिता दर 70 फीसदी

श्रमिक जनसंख्या अनुपात में भी शिमला 65.1 फीसदी के साथ इन दोनों राजधानियों से आगे रहा। तिरुवनंतपुरम में यह अनुपात 63.2 फीसदी और रायपुर में 59.4 फीसदी दर्ज किया गया। श्रम बल सहभागिता दर यानी एलएफपीआर बताती है कि 15 वर्ष या इससे अधिक आयु की आबादी में कितने लोग काम कर रहे हैं या काम पाने के लिए श्रम बल में शामिल हैं। इसमें नौकरी तलाश रहे और काम करने के लिए उपलब्ध लोग भी शामिल होते हैं। रिपोर्ट में 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के उन युवाओं का भी आकलन किया गया है, जो न रोजगार में हैं, न शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और न ही किसी प्रशिक्षण से जुड़े हैं। इस श्रेणी को एनईईटी कहा जाता है। रिपोर्ट के अनुसार शिमला में इस वर्ग की दर 20.5 फीसदी दर्ज की गई है।