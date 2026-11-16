हिमाचल विधानसभा सत्र: सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारियों ने नहीं छोड़े सरकारी आवास, पुनर्नियुक्ति के बाद भी जमे

खाची, अवस्थी और सक्सेना ने सेवानिवृत्ति पर नहीं छोड़े मकान

संपदा निदेशालय की सूची में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल खाची, अमिताभ अवस्थी और प्रबोध सक्सेना के नाम शामिल हैं। खाची को राज्य चुनाव आयुक्त, अमिताभ अवस्थी को जल उपकर आयुक्त और प्रबोध कुमार सक्सेना को विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर पुनर्नियुक्त किए जाने का उल्लेख है। इनके अलावा पवन कुमार शर्मा, मुख्य अभियंता परियोजनाएं, बलवीर सिंह, अनिल कुमार, सुषमा चौहान, श्याम लाल, दीवान नेगी, गोविंद राम और द्रोपती देवी के नाम भी सूची में हैं। प्रदेश वन विकास निगम में कमल किशोर, भगवान सिंह, इंद्र सिंह, रमा देवी, पूनू राम ठाकुर और जय शर्मा, पुलिस विभाग में उप निरीक्षक ज्ञान चंद, उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर में चालक हंस राज, बिजली बोर्ड में विजय और अनुराग पराशर, उद्योग विभाग में हीरा नंद का नाम है। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय से मीरा चौहान और चंपा चौहान, डॉ. राधा कृष्णन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हमीरपुर में डॉ. जय सिंह, निर्मल पंवर, रानी आशा, जितेंद्र, अनिल कुमार और डॉ. जेसी शर्मा, नौणी विवि में डॉ. देविंद्र, स्वास्थ्य विभाग चंबा में हरदेव सिंह, जल शक्ति विभाग में राजेंद्र पाल निजी सचिव, बहादुर सिंह कनिष्ठ अभियंता, इंजीनियर अजय शर्मा, अधिशासी अभियंता और इंजीनियर पवन कुमार, योजना विभाग में जैसी राम प्रोग्रामर और कोष, लेखा एवं लॉटरीज विभाग में वाईएस ठाकुर संयुक्त निदेशक का नाम दर्ज है। विस सचिवालय में प्रेम पाल निजी सचिव (आउटसोर्स आधार पर) का नाम भी सूची में शामिल है।