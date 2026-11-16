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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi: Doors of Shikari Mata Temple to close from November 20; administration takes decision

मंडी: 20 नवंबर से बंद होंगे शिकारी माता मंदिर के कपाट, प्रशासन ने लिया फैसला

Mon, 16 Nov 2026 08:47 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, थुनाग (मंडी)।
संवाद न्यूज एजेंसी, थुनाग (मंडी)। Published by: Krishan Singh Updated Mon, 16 Nov 2026 08:47 PM IST
सार

समुद्र तल से करीब 3,359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस क्षेत्र में सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी होती है। रास्तों पर बर्फ जमने और मौसम खराब होने से सफर जोखिम भरा हो जाता है। 

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Mandi: Doors of Shikari Mata Temple to close from November 20; administration takes decision
शिकारी माता मंदिर। - फोटो : संवाद

विस्तार
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 भारी बर्फबारी और खराब मौसम से जानमाल के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सुप्रसिद्ध शिकारी माता मंदिर के कपाट 20 नवंबर से बंद करने का निर्णय लिया है। इस दौरान श्रद्धालुओं, पर्यटकों और ट्रैकर्स की मंदिर की ओर आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। उपमंडलाधिकारी (नागरिक) एवं मंदिर कमेटी के अध्यक्ष संजीत शर्मा ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए हैं। समुद्र तल से करीब 3,359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस क्षेत्र में सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी होती है। रास्तों पर बर्फ जमने और मौसम खराब होने से सफर जोखिम भरा हो जाता है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन ने लोगों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर न जाने की अपील की है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आपात स्थिति में पुलिस थाना जंजैहली या एसडीएम कार्यालय थुनाग से संपर्क किया जा सकता है।

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खुले आसमान के नीचे विराजमान हैं माता
मंडी जिले के सर्वोच्च शिखर पर स्थित शिकारी माता मंदिर को 'मंडी का क्राउन भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहां मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या की थी और पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान मंदिर की स्थापना की थी। इसकी विशेषता यह है कि माता की प्रतिमा खुले आसमान के नीचे विराजमान है और कई प्रयासों के बावजूद यहां छत नहीं टिक पाई।

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