हिमाचल प्रदेश में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों से लेकर मध्य पर्वतीय क्षेत्रों तक सुबह और शाम ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। किन्नौर, लाहौल-स्पीति, चंबा, कुल्लू, शिमला, सोलन और मंडी में रात के तापमान में गिरावट के चलते ठिठुरन बढ़ गई है। प्रदेश के सात जिलों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। जनजातीय क्षेत्रों में ठंड का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि केलांग में पारा माइनस 3 डिग्री तक लुढ़क गया है।

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