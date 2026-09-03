हिमाचल: महिला के नाम एक करोड़ की जमीन खरीद पर लगेगी चार फीसदी स्टांप ड्यूटी, संशोधन विधेयक पारित

अधिकांश प्रावधानों का गरीब व्यक्ति से सीधा लेना-देना नहीं: जगत नेगी

वहीं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पटवारी के पास स्टांप ड्यूटी नहीं लगती। एफिडेविट के शुल्क में 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। विधेयक में किए गए अधिकांश प्रावधानों का गरीब व्यक्ति से सीधा लेना-देना नहीं है। ये मुख्य रूप से उन लोगों से संबंधित हैं, जो आयकर देते हैं। उन्होंने कहा कि एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति पर महिलाओं के लिए स्टांप ड्यूटी चार फीसदी करने का भी विपक्ष विरोध कर रहा है। उन्होंने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा शासित राज्यों में भी शुल्क बढ़ाए गए हैं। केंद्र सरकार से पर्याप्त आर्थिक मदद नहीं मिल रही है, इसलिए राज्य को अपने संसाधन जुटाने पड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस संशोधन से गरीब आदमी को नहीं छेड़ा गया है।