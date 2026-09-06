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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   himachal weather rain alert kangra sirmaur forecast 6 september 2026

हिमाचल मौसम अपडेट: आज कहां-कहां होगी बारिश? अगले एक हफ्ते तक कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? फटाफट जानें

Sun, 06 Sep 2026 01:05 PM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Sun, 06 Sep 2026 01:05 PM IST
सार

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में 6 सितंबर को मौसम फिर करवट लेगा। कांगड़ा और सिरमौर में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, आंधी और बिजली कड़कने का अनुमान है। 7 सितंबर से भारी बारिश की संभावना कम होगी, लेकिन 12 सितंबर तक कुछ क्षेत्रों में बारिश जारी रह सकती है। पढ़ें पूरी खबर...

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himachal weather rain alert kangra sirmaur forecast 6 september 2026
हिमाचल मौसम। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 6 सितंबर को जारी दैनिक मौसम बुलेटिन के अनुसार रविवार को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कांगड़ा और सिरमौर में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है।
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मौसम विभाग के अनुसार 6 सितंबर के बाद बारिश की तीव्रता में कमी आने की संभावना है, लेकिन मौसम पूरी तरह साफ नहीं होगा। 7 से 10 सितंबर तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। 11 और 12 सितंबर को भी कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। उच्च पर्वतीय इलाकों में 8 और 9 सितंबर को मौसम शुष्क रहने की संभावना भी जताई गई है।
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आज किन जिलों में ज्यादा बारिश का खतरा?
6 सितंबर के जिला-वार पूर्वानुमान में कांगड़ा और सिरमौर में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना दर्ज की गई है। वहीं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन समेत कई जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। शिमला, मंडी और कुल्लू में भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है।
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बारिश से इन जगहों पर बढ़ सकती है परेशानी
मौसम विभाग ने भारी बारिश की स्थिति में संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन और कीचड़ खिसकने, जल निकायों में जलस्तर और बहाव बढ़ने तथा निचले इलाकों में जलभराव की आशंका जताई है। फिसलन भरी सड़कों और कम दृश्यता के कारण वाहन चालकों के लिए भी परेशानी बढ़ सकती है। विभाग ने लोगों को भूस्खलन और अचानक बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में जाने से बचने तथा नदियों, नालों और अन्य जल निकायों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। वाहन चालकों से गति सीमा और यातायात संबंधी निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।

पिछले 24 घंटे में यहां हुई बारिश
प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। नाहन और नैना देवी में 5-5 सेंटीमीटर, जोगिंदरनगर में 4 सेंटीमीटर, सराहन और धौलाकुआं में 3-3 सेंटीमीटर बारिश हुई। चौपाल, कसौली, वांगटू, रोहड़ू, नेरी, धर्मशाला और कांगड़ा एयरपोर्ट समेत कई स्थानों पर भी बारिश रिकॉर्ड की गई।

अगले 3-4 दिन तापमान में क्या होगा?
मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। वहीं अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है।

आज का अपडेट: मौसम विभाग ने 6 सितंबर को प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है, जबकि 7 सितंबर से व्यापक भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। इसलिए बारिश के बीच पहाड़ी सड़कों पर सफर करने वालों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।
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