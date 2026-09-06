हिमाचल मौसम अपडेट: आज कहां-कहां होगी बारिश? अगले एक हफ्ते तक कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? फटाफट जानें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मौसम विभाग के अनुसार 6 सितंबर के बाद बारिश की तीव्रता में कमी आने की संभावना है, लेकिन मौसम पूरी तरह साफ नहीं होगा। 7 से 10 सितंबर तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। 11 और 12 सितंबर को भी कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। उच्च पर्वतीय इलाकों में 8 और 9 सितंबर को मौसम शुष्क रहने की संभावना भी जताई गई है।6 सितंबर के जिला-वार पूर्वानुमान में कांगड़ा और सिरमौर में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना दर्ज की गई है। वहीं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन समेत कई जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। शिमला, मंडी और कुल्लू में भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है।मौसम विभाग ने भारी बारिश की स्थिति में संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन और कीचड़ खिसकने, जल निकायों में जलस्तर और बहाव बढ़ने तथा निचले इलाकों में जलभराव की आशंका जताई है। फिसलन भरी सड़कों और कम दृश्यता के कारण वाहन चालकों के लिए भी परेशानी बढ़ सकती है। विभाग ने लोगों को भूस्खलन और अचानक बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में जाने से बचने तथा नदियों, नालों और अन्य जल निकायों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। वाहन चालकों से गति सीमा और यातायात संबंधी निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।