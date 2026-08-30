हिमाचल में कल से फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून: चार दिन भारी बारिश का अलर्ट, 54 सड़कें अब भी बंद; पढ़ें ताजा अपडेट

जिला कांगड़ा में शुक्रवार रात हुए भारी बारिश के बाद शनिवार को पूरा दिन मौसम साफ रहा और तेज धूप खिली रही। धूप तेज होने से लोगों को उमस और गर्मी से परेशान होना पड़ा। हालांकि धर्मशाला में दोपहर बाद हल्के बादल छाए रहे। हमीरपुर, ऊना और चंबा जिले में शनिवार को मौसम साफ रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 30 अगस्त और 4 सितंबर को राज्य के कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है, जबकि 31 अगस्त से 3 सितंबर तक प्रदेश के अनेक भागों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर चल सकता है। इस दौरान कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विभाग ने 31 अगस्त के लिए कांगड़ा और सिरमौर जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है।