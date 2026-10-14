फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Harsh and Himanshi of Ghanahatti were declared the best volunteers.

Shimla News: घणाहट्टी के हर्ष और हिमांशी बनी सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवी

Wed, 14 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Harsh and Himanshi of Ghanahatti were declared the best volunteers.
शिमला। राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घणाहट्टी में बुधवार को सात दिवसीय विशेष एनएसएस शिविर के समापन समारोह में स्वयंसेवियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। छात्रों ने किन्नौरी, सिरमौरी और कांगड़ी नाटियों की प्रस्तुतियां दीं। इस दौरान हर्ष कुमार और हिमांशी शर्मा को सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवी चुना गया। नोडल अधिकारी लीला शर्मा ने शिविर के सात दिन के दौरान आयोजित कार्यक्रमों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। विशेष अतिथि एवं एनएसएस प्रशिक्षकों श्वेता और मोहित को स्वयंसेवियों को प्रशिक्षित करने के लिए सम्मानित किया गया। स्वयंसेवी हर्षिता और सूरज ने शिविर के दौरान अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में पूर्व एसएमसी प्रधान पीतांबर दत्त शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की जबकि सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य पवन शर्मा विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम में एनएसएस प्रभारी अमरचंद, अभिषेक शर्मा, लीला शर्मा और प्रधानाचार्य लोकेश नेगी मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें