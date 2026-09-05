कागजों में नहीं नलकों में पानी दे सरकार : कर्ण
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। भाजपा के मीडिया संयोजक कर्ण नंदा ने शिमला में गहराते पेयजल संकट को लेकर कांग्रेस सरकार और नगर निगम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शहर के कई क्षेत्रों में लोगों को कई-कई दिन बाद पानी मिल रहा है जबकि सरकार 24 घंटे पेयजल उपलब्ध करवाने के दावे करती रही है। कर्ण नंदा ने कहा कि जनता को कागजों में नहीं नलकों में पानी चाहिए। करीब 972 करोड़ रुपये की पेयजल योजना को शिमला की पानी की समस्या का स्थायी समाधान बताया था लेकिन अब योजना में अनियमितताओं की आशंका को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। योजना के तहत 5,500 कनेक्शन और 19 टैंकों का लक्ष्य था लेकिन अभी तक एक भी नया कनेक्शन और टैंक तैयार नहीं हुआ। 136 किलोमीटर लाइन में केवल 51 किलोमीटर तथा 27 किलोमीटर फीडर में से पांच किलोमीटर का काम ही पूरा हुआ है। ब्यूरो
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